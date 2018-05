Объявлен список номинантов на "Оскар"

Президент Американской киноакадемии Сид Гэнис и оскаровский лауреат актер Форест Уитэкер зачитали список номинантов на премию Американской киноакадемии "Оскар" нынешнего года, передают местные СМИ.

На звание "Лучший фильм" претендуют: "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Харви Милк", "Миллионер из трущоб", "Чтец" и "Фрост против Никсона".

На "Оскар" за лучшую мужскую роль номинированы: Ричард Дженкинс ("Посетитель" (The Visitor), Фрэнк Ланджелла ("Фрост/Никсон" Frost/Nixon) , Шон Пенн ("Харви Милк" (Milk), Брэд Питт ("Загадочное дело Бенджамина Баттона" (The Curious Case of Benjamin Button) и Микки Рурк ("Борец" (The Wrestler).

В номинации "Лучшая женская роль" будут соревноваться: Энн Хатэуэй ("Рейчел выходит замуж" (Rachel Getting Married), Анджелина Джоли ("Подмена" (Changeling), а также Мэрил Стрип ("Сомнение" (Doubt), Мелисса Лео ("Замерзшая река" (Frozen River) и Кейт Уинслет ("Чтец" (The Reader).

На "Оскар" в номинации "Лучшее исполнение мужской роли второго плана" претендуют: Джош Бролин ("Харви Милк"), Майкл Шэннон ("Дорога перемен" (Revolutionary Road), Роберт Дауни-младший ("Солдаты неудачи" (Tropic Thunder), Филип Сеймур Хоффман ("Сомнение") и Хит Леджер - за работу в фильме "Темный рыцарь" (The Dark Knight, посмертно).

Номинантками в категории "Лучшее исполнение женской роли второго плана" стали: Эми Адамс ("Сомнение"), Пенелопа Круз ("Вики Кристина Барселона" (Vicky Cristina Barcelona), Виола Дэвис ("Сомнение"), Тарахи Хенсон ("Загадочная история Бенджамина Баттона") и Мариса Томей ("Борец").

На премию за лучшую режиссерскую работу поборются создатели фильмов "Загадочная история Бенджамина Баттона" (Дэвид Финчер), "Фрост против Никсона" (Рон Ховард), "Харви Милк" (Гас ван Сент), "Чтец" (Стивен Долдри) и "Миллионер из трущоб" (Дэнни Бойл).

В категории "Лучший анимационный фильм" представлены мультфильмы "ВАЛЛ-И" ("WALL-E"), "Вольт" ("Bolt") и "Кунг-фу панда" ( "Kung Fu Panda").

Киноленты "Реванш" (Австрия), "Класс" (Франция), "Комплекс Баадера-Майнхоф" (Германия), "Вальс с Баширом" (Израиль), "Отбытия" (Япония) претендуют на премию в номинации "Лучший иностранный фильм".

Церемония вручения премии "Оскар" состоится Лос-Анджелесе 22 февраля 2009 года, напоминает РИА “Новости”.