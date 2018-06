Указ Трампа о защите США от иностранных террористов изменил порядок получения виз для украинцев

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

«В связи с обнародованием указа президента США «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States) от 27 января 2017 года сообщаем, что статьей 8 указа вводится обязательность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более года назад перед датой представления документов на следующую визу", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем, сказано, что оформление американских виз гражданам Украины в течение года по истечении срока действия предыдущей визы проходит без личного интервью.

Читайте такжеЗа четыре дня более 700 людям отказали во въезде в США по указу Трампа

«Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы истек более года назад, проходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным работником американского консульства», - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, Трамп приостановил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.

Согласно указу, США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил. Также отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в 2017 финансовом году. При этом приоритет будут предоставлять беженцам, которые преследуются по религиозным мотивам.