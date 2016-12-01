В Киеве на взятке задержали судью
Судья получил 5 тысяч долларов за принятие решения в пользу третьего лица.
"Только что прокурорами САП при оперативном сопровождении сотрудниками Службы безопасности Украины, которые качественно задокументировали факт совершения тяжкого коррупционного преступления, сразу же после получения неправомерной выгоды за принятие решения в пользу третьего лица в сумме 5 000 долларов США, на основании ст. 208 УПК Украины задержали судью Киевского апелляционного административного суда по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины", - сообщил заместитель Генпрокурора и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook.
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"Задержанному судье грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - написал Холодницкий.
"Учитывая тяжесть преступления, прокурорами САП готовится ходатайство в суд об избрании указанном служителю Фемиды меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил глава САП.