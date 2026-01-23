Немногие хозяйки знают, как лучше мыть посуду в посудомоечной машине.

Каждый месяц оплачивая счета за коммуналку, украинцы все чаще понимают - разбираться в том, что потребляет больше всего электроэнергии, полезно и выгодно, ведь тогда можно существенно экономить деньги. Узнайте, как правильно мыть посуду в посудомоечной машине, чтобы техника меньше "мотала" свет.

Какой режим посудомойки самый эффективный

Посудомойка, настроенная определенным образом, поможет экономить на счетах и меньше платить за свет - об этом сообщение издание Express со ссылкой на ресурс Which?, авторы которого провели исследование эффективности и экономичности трех различных циклов мойки посудомоечных машин.

Большинство моделей имеют три основных цикла: основной/автоматический, экономичный и быстрый. Издание развеяло миф о том, что быстрый режим в посудомоечной машине наиболее оптимален - оказалось, что техника меньше "мотает" свет совсем на других настройках.

Согласно тестам Which?, эта на быстром режиме посудомойка хуже справляется с очисткой и сушкой посуды и столовых приборов, чем на автоматическом режим, и даже потребляет больше энергии и воды. Это, в свою очередь, означает, что включение режима быстрой мойки фактически приведет к увеличению затрат на ее эксплуатацию, а не к их уменьшению.

Эксперимент Which? показал, что выбор экономичного режима также не обеспечивает должной эффективности стирки и сушки, как основной цикл, но при этом потребляет меньше энергии и воды и обходится дешевле в эксплуатации.

Что касается эффективности различных режимов, тестирование доказало, что быстрая мойка очищает посуду менее эффективно, чем основная программа (74% эффективности против 83%). Она также немного хуже справляется с сушкой посуды, показав 76% эффективности по сравнению с 82% при основной программе мойки, и оставляет больше водяных пятен на предметах после завершения цикла.

Также наблюдалось снижение эффективности в экономичных режимах - тест показал, что этот режим отмывал не так хорошо, как основная программа (79% против 83%), и сушил посуду не так эффективно (76% против 82%).

Тем не менее, если речь идет об экономии денег, то в Which? уверены, что именно экономичный режим позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию в отличие от быстрой мойки.

Если вам постоянно приходится возиться с грязной посудой, специалисты Whirlpool объяснили, что не обязательно ополаскивать посуду перед загрузкой в посудомойку. "Это хорошая привычка, но не такая полезная, как многим кажется", - подытожили эксперты.

