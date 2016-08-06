К концу года Генштаб планирует принять в ВСУ около 20 тысяч контрактников - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания комитета реформ оборонного ведомства сегодня в Киеве.

Читайте такжеМинобороны: с начала года на службу в ВСУ зачислены более 40 тысяч контрактников

«Нами обеспечена устойчивая тенденция роста количества военнослужащих военной службы по контракту. В среднем ежемесячно число контрактников увеличивается на 6 тыс. человек. В настоящее время их численность составляет 43 тыс. 509 человек. Генеральный штаб прогнозирует к концу 2016 года привлечь на военную службу по контракту еще около 20 тыс. человек», - заявил он.

Также Полторак заметил, что в Украине создан оперативный резерв первой очереди – более 83 тыс. человек.

«Это позволило отказаться от следующей очереди частичной мобилизации и в принципе уже завершить увольнение 5-й волны мобилизации», - резюмировал Полторак.