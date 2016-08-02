У суда в Киеве произошли столкновения между сторонниками "торнадовцев" и полицией

Как передает канал "112. Украина", произошли столкновения сторонников "торнадовцев" с правоохранителями. Они заблокировали здание суда, требуя допустить их на судебное заседание. Договариваться с митингующими прибыла патрульная полиция.

Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы не дать возможности активистам перелезть через забор суда. Одному из активистов стало плохо. Вызвали "скорую".

Патрульная полиция в свою очередь заявила, что слезоточивый газ под судом не применяла.

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"Работниками патрульной полиции спецсредства не использовались. Патрульных полицейских здесь задействовано 30 человек, я отвечаю за патрульную полицию, поэтому могу комментировать только за это подразделение», - заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

Присутствующий на месте инцидента народный депутат Семен Семенченко заявил, что с 12 часов дня "торнадовцы" сидят в суде в клетке размером 6 на 2 метра без воды и еды.

Семенченко передал через нацгвардейцев, которые охраняют периметр суда, пищу и воду для подсудимых.

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Также он добавил, что это уже не впервые, когда "торнадовцев" доставляют в помещение суда, но сам процесс не начинается.

Обвиняемых судят в закрытом режиме.

Семенченко утверждает, что и сегодня судебное заседание не состоится.

Напомним, в июне 2015 года стало известно о задержании 8 бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. Замкомбата Николай Цукур тогда заявил, что задержания связаны с блокировкой батальоном поезда с металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (пытки), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

В апреле 2016 года прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-командира, заместителя командира и бойца спецроты "Торнадо".