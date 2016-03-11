Правоохранители задержали бывшего и.о. командира батальона "Торнадо" Цукура

Об этом на странице в Facebook сообщает группа "Помощь батальона" Торнадо ".

"Сегодня задержали еще одного бойца Торнадо, Цукура Николая - Охотника. Завтра 11 Марта в 9:00 санкция об определении меры пресечения в Печерском суде на ул. Гайцана 4", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники Департамента внутренней безопасности МВД и Главной военной прокуратуры ГПУ задержали командира и семерых бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".

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Цукур заявлял, что задержание бойцов связано с блокировкой контрабанды на Донбассе. Позже батальон расформировали.