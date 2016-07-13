В Украине создан Институт ВМС Национального университета "Одесская морская академия"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "Вопросы подготовки военных специалистов для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины" правительство одобрило на сегодняшнем заседании.

Представитель Министерства обороны отметил, что проект постановления разработан с целью реорганизации факультета ВМС Одесской морской академии путем его преобразования в Институт ВМС этого университета.

Студенты факультета продолжат обучение уже в Институте ВМС.