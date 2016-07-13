В Украине создан Институт ВМС Национального университета "Одесская морская академия"
13:39, 13 июля 2016Общество
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Кабинет министров создал Институт Военно-морских сил (ВМС) Национального университета "Одесская морская академия".
Студенты факультета продолжат обучение уже в Институте ВМС. / odessa1.com
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "Вопросы подготовки военных специалистов для Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины" правительство одобрило на сегодняшнем заседании.
Представитель Министерства обороны отметил, что проект постановления разработан с целью реорганизации факультета ВМС Одесской морской академии путем его преобразования в Институт ВМС этого университета.
Студенты факультета продолжат обучение уже в Институте ВМС.
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