Томбинский: публикация имен работающих на оккупированной части Донбасса журналистов вредит Украине

Об этом заявил глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский на панельной дискуссии на тему: "Как быть успешным в Европе?". Как отметил посол, инвестиция в репутационный капитал Украины имеет большое значение для сохранения иностранных друзей.

Читайте также"Миротворец" опубликовал новый список аккредитованных в "ДНР" журналистов, "извинившись" за неполноту предыдущего"То, что произошло с "Миротворцем", - это такое событие, которое может быть очень негативным последствием для Украины", - сказал Томбинский.

По словам посла, в обнародованном списке фамилий журналистов были также и друзья Украины.

"Они сейчас раздражены тем, что их безопасность оказалась под угрозой из-за того, что все их данные обнародованы... Так вы будете терять своих друзей", - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержится 4068 имен.

Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в Интернете личных данных журналистов.