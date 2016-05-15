Тука: "Миротворец" будет возвращен, несмотря на любое давление
16:04, 15 мая 2016Общество
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что проект "Миротворец" будет возвращен, несмотря на любое давление.
Тука уверен, что "Миротворец" будет возвращен / Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Добавлю только (по секрету!) - мы вернем "Мировторец", несмотря на любое давление", - написал Тука.
Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержалось 4068 имен.
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Журналистское сообщество выразило возмущение по поводу таких действий.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в интернете личных данных журналистов.
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