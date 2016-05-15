Тука: "Миротворец" будет возвращен, несмотря на любое давление

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Добавлю только (по секрету!) - мы вернем "Мировторец", несмотря на любое давление", - написал Тука.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержалось 4068 имен.

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Журналистское сообщество выразило возмущение по поводу таких действий.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в интернете личных данных журналистов.