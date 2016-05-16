Скандал с "Миротворцем": Геращенко потребовал закрыть дело против волонтеров (документ)

Об этом сам советник Авакова написал на своей странице в Facebook.

"Обратился к генеральному прокурору, министру внутренних дел и главе СБУ с требованием закрыть уголовное дело, начатое против волонтеров проекта "Миротворец", за публикацию контактных, а не персональных данных, журналистов, аккредитованных в так называем "ДНР", как необоснованное и незаконное", - заявил Геращенко.

Кроме того, он считает, что волонтеры проекта "Миротворец" не нарушали Конституцию и Законы Украины.

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"У них, как и у каждого гражданина и журналиста, есть право распространять любую информацию, не запрещенную Законом. В том числе и информацию, полученную в результате взлома баз данных террористической организации "ДНР", - высказал свою позицию советник Авакова.

Как сообщал УНИАН, сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержалось 4068 имен.

Журналистское сообщество выразило возмущение по поводу таких действий.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в интернете личных данных журналистов.

13 мая центр "Миротворец" заявил о закрытии своего сайта.