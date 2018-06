Джамалу наградили за строчку из песни "1944" (видео)

Об этом говорится в сообщении на странице Джамалы в Facebook.

"Наша первая награда на "Евровидении"! EUROSTORY AWARD 2016 - за лучшую строчку в конкурсной песне в этом году. Победителей определяло профессиональное жюри писателей", - сказано в нем.

Жюри таким образом отметило строчку "You think you are gods, but everyone dies" ("Вы считаете себя богами, но все умирают").

Напомним, Джамала прошла в финал "Евровидения", который пройдет в субботу, 14 мая.