Финал Евровидения-2016: стало известно, под каким номером выступит Джамала (видео)

Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения.

Украинская певица Джамала выступит со своей песней "1944", посвященой депортации крымских татар, под номером 21.

Так, в финале "Евровидения-2016" примут участие 26 исполнителей: по 10 победителей двух полуфиналов песенного конкурса и представители страны-хозяйки конкурса Швеции, а также стран "большой пятерки" - Британии, Германии, Испании, Италии, Франции.

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Так, в финале представители стран выступят в таком порядке:

1. Бельгия

2. Чешская Республика

3. Нидерланды

4. Азербайджан

5. Венгрия

6. Италия

7. Израиль

8. Болгария

9. Швеция

10. Германия

11. Франция

12. Польша

13. Австралия

14. Кипр

15. Сербия

16. Литва

17. Хорватия

18. Россия

19. Испания

20. Латвия

21. Украина

22. Мальта

23. Грузия

24. Австрия

25. Великобритания

26. Армения

Напомним, 12 мая в Швеции прошел второй полуфинал Евровидения-2016. По прогнозам букмекеров, Джамала оказалась на четвертом месте среди претендентов на победу в песенном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, по итогам двух полуфиналов, в финале конкурса выступят представители следующих стран: Азербайджан, Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Армения, Чехия, Кипр, Мальта, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция, Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.