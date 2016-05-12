Нацсовет запретил трансляцию в Украине еще 3 российских телеканалов

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 12 апреля.

«Еще три российских канала исключаются из перечня разрешенных для ретрансляции иностранных программ... В случае предоставления правообладателями или дистрибьюторами этих программ гарантий по устранению нарушений Национальный совет сможет пересмотреть свое решение», - говорится в сообщении.

По данным Нацсовета по телевидению, эти каналы транслировали рекламу, которая не была адаптирована к требованиям украинского законодательства, что и стало основной причиной соответствующего решения регулятора.

Согласно сообщению, украинские провайдеры должны исключить указанные каналы из своих пакетов ТВ-программ в течение месяца.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам хозяйствования, которые будут игнорировать такой запрет.

С того времени Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины более 50 российских телеканалов.