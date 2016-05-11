Обнародование списка аккредитованных в "ДНР" журналистов будет расследовать полиция Киева

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, "на одном из интернет-ресурсов неизвестные лица" обнародовали персональные данные журналистов, которые якобы получали аккредитацию в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Указанные действия привели к негативным последствиям, в частности, поступлению угроз журналистам в связи с выполнением ими профессиональной деятельности.

По данному факту сегодня прокуратура Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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Проведение досудебного расследования поручено Главному управлению Национальной полиции в Киеве. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева.

Как сообщал УНИАН, 10 мая сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные украинских и западных журналистов, которые были аккредитованы в так называемой "ДНР". В этой базе данных содержится телефоны и электронные адреса более чем 4 тысяч журналистов.

Представители журналистского сообщества выразили возмущение в связи с обнародованием этих данных.