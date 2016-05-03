В Киеве 7 мая отпразднуют Хыдырлез

Об этом рассказали организаторы – государственное предприятие «Крымский дом», сообщает Крым. Реалии.

«А после Пасхи «Крымская поляна» будет праздновать Хыдырлез!» – говорится в сообщении ведомства.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

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В аннексированном Россией Крыму этот день отмечают 3 мая.

В социальных сетях опубликовали документ, согласно которому российские власти Крыма обязали обеспечить обязательную явку на праздник бюджетников и школьников. Представители Меджлиса крымскотатарского народа заявили, что отказываются принимать участие в празднованиях Хыдырлеза, организованных российскими властями Крыма. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников.

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В Киеве посетителей «Крымской поляны» ждут блюда крымской кухни, можно также принять участие в мастер-классах, приобрести сувениры и сыграть в беспроигрышную благотворительную лотерею, послушать песни, крымскотатарскую народную музыку в исполнении традиционных крымскотатарских инструментов участниками музыкальной школы-студии «Makam» под руководством Джемиля Карикова.