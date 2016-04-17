Активисты блокады Крыма совместно с полицией будут патрулировать Херсонскую область

Лидер акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов сообщил, что совместные патрули гражданского формирования "Аскер" с сотрудниками полиции для обеспечения безопасности в Херсонском регионе планируют выставить в мае.

Об этом Ислямов сообщил изданию Крым.Реалии.

"Херсонская область сейчас подвергается такому информационному бомбометанию со стороны российских властей! Новоалексеевские жители сейчас на собственной шкуре испытали, что "русский мир" к ним добрался. Это произошло в форме терактов. То, что начиналось на Донбассе, Приднестровье, добралось теперь до Новоалексеевки. Против нас идет агрессор", - считает Ислямов.

Он убежден, что теракт был нацелен именно против крымских татар, так как взрыв произошел неподалеку от мечети.

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Гражданское объединение "Аскер", сформированное участниками акции по гражданской блокаде Крыма, организует совместное с полицией патрулирование Генического, Каланчакского и Чаплынского районов Херсонской области.

Начальник Генической полиции Андрей Лещенко подтвердил Крым.Реалии, что такое патрулирование планируется.

Накануне в поселке Новоалексеевка Генического района, вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом, произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2101 с одесскими номерами, припаркованном в общественном месте.

Взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, квалифицирован как террористический акт.