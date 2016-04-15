Взрыв автомобиля в Херсонской области правоохранители квалифицировали как теракт

Машину подогнали в село ночью, она простояла почти 12 часов, а после обеда взорвалась, говорится в сюжете ТСН.

Взрыв произошел в самом центре села. Очевидцы говорят, что все вокруг содрогнулось.

Правоохранители предполагают, что авто умышленно запарковали в людном месте. Рядом – несколько кафе, железнодорожный вокзал. Взрыв был такой силы, что обломки авто разбросало на расстояние до полусотни метров.

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Погиб велосипедист, проезжавший рядом. Еще нескольких человек посекло осколками и попалило пламенем. Раненых госпитализировали в районную больницу.

По словам местных жителей, взрыв произошел, когда дети должны были возвращаться со школы. Но младшие классы отпустили раньше, а старшие, наоборот, почему-то на несколько минут задержали. Именно поэтому удалось избежать значительно более трагических последствий. "Вот новая школа, вот старая школа – все дети. Это центр у нас", - говорят местные жители.

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Правоохранители уже квалифицировали это дело как теракт.

Чиновники уверены, что взрыв вблизи границы с Крымом должен был посеять среди людей страх. "Это методы ведения войны нашего соседа. Необъявленная, гибридная война, террористические акты. Это все путинские методы объяснения людям, как хорошо в России", - рассказала первый заместитель председателя Херсонской ОГА Валентина Сычева.

Дело расследует СБУ. Известно, что "Жигули" были с одесскими номерами и сменили уже четырех хозяев. В ближайшее время обещают составить фоторобот подозреваемого. Его зафиксировали камеры наблюдения.

Однако следователи не скрывают – шансов найти преступника на территории Украины почти нет. Он уже наверное уехал в РФ.