Савченко отказалась от госпитализации, велика вероятность внезапной смерти из-за тромба - адвокат

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Встретился с Надеждой Савченко в СИЗО. Худая, с черными кругами под глазами. Вес чуть меньше 60 кг. Говорит, вчера выглядела еще хуже. В пятницу разрешила взять анализ крови. Со слов Надежды, в крови четырехкратное превышение элементов, сгущающих кровь, и двукратное снижение элементов, разжижающих кровь. Как ей сказали врачи, кровь превратилась в смолу, которую сердцу очень сложно прокачивать и велика вероятность образования тромба и внезапной смерти, буквально во сне", - рассказал Полозов.

По словам адвоката, после этого начались "пляски с бубнами" со стороны администрации: сначала приходил начальник СИЗО и предупредил, что к ней могут начать применять меры принудительного вывода из голодовки.

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"Затем из Москвы специально прилетела главная во ФСИН по медицинской части, фамилию Надежда не запомнила, только имя и отчество - Ирина Ивановна. Все вместе они начали уговаривать Надежду на госпитализацию. От госпитализации Савченко отказалась, согласилась на введение ей глюкозы и хлорида натрия внутривенно. Сухую голодовку Надежда прекратить отказывается. Она понимает, что внутривенная поддержка долго продолжаться не сможет - вены просто "сгорают", но начинать пить воду и принимать пищу она пока не собирается", - написал он.

Полозов также отметил, что его подзащитная очень ждет допуска к ней независимой комиссии украинских или немецких медиков.

"Но пока никакой позитивной информации об их допуске на сегодняшний день не имеется", - заявил он.

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По словам Полозова, обо всем этом Савченко написала заявления для адвокатов, но на выходе их изъяли, сообщив, что пришлют по почте, в соответствии с законом.

"Пока Надежда Савченко держится, но сил у нее совсем немного. Договорились, что она постарается продержаться до четверга, когда мы снова к ней приедем. Дальше будет видно", - добавил он.