СБУ запретила скандальному телеведущему Отару Кушанашвили въезд в Украину на три года

Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на СБУ.

"Закрыли въезд сроком на три года", - сообщили в СБУ.

В одном из последних интервью он заявил: "Мне кажется, что только один взгляд премьер-министра страны, в которую я собираюсь ехать, говорит о том, что уровень психопатии является очень высоким... По глазам его видно, что он не в себе. И исходя из того, что он является одним из руководителей государства, которое ведет эту войну, можно сказать, что с киевской стороной что-то не так... Но если вы меня спрашиваете, за кого я, то конечно, я за Российскую Федерацию, в которой живу и которую люблю".

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Ранее народный депутат от БПП Мустафа Найем на своей странице в Facebookсообщил, что народные депутаты обратятся в СБУ с просьбой запретить российскому журналисту Отару Кушанашвили, ставшему ведущим на украинском радио, въезд в Украину за высказывания в отношении Украины и главы украинского правительства, а также защиту Кремля.