В БПП заявили, что с фракцией никто не согласовывал кандидатуру Гройсмана: узнали в соцсетях

Об этом на своей странице в Twitter написал народный депутат от БПП Мустафа Найем.

"Если коротко по выдвижениям: ни одно из них - ни Гройсман, ни Яресько на премьера, ни Парубий на пост спикера - фракцией БПП не обсуждались", - написал нардеп.

В свою очередь нардеп от БПП Сергей Лещенко заявил, что узнал о выдвижениях из соцсетей.

"Фракция БПП не собиралась и не выдвигала Гройсмана на пост премьер-министра. О таком решении члены фракции узнали с Facebook Юрия Луценко", - написал Лещенко.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем постановление об отставке правительства не набрала нужного количества голосов народных депутатов.

17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила также фракция "Объединение "Самопомич".

Еще ранее о выходе из коалиции объявила фракция Радикальной партии.

Таким образом, коалиция, в составе которой остались "БПП" и "Народный фронт", насчитывает менее 226 депутатов.

Сегодня, 24 марта, "БПП" выдвинул Гройсмана на должность премьер-министра и предложил "Народному фронту" определить своего кандидата на должность председателя ВР.