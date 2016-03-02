В суд на рассмотрение апелляции на арест полицейского Олейника приехали Аваков, Кличко, Деканоидзе

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда присутствуют, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, мэр Киева Виталий Кличко и начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, советник главы МВД Зорян Шкиряк и народные депутаты Антон Геращенко и Алексей Гончаренко.

Читайте такжеПатрульный полицейский Олейник в СИЗО подрался с заключенным - депутат

Адвокат полицейского Ростислав Пукало заявил, что защита считает, что Олейнику необходимо изменить меру пресечения из содержания под стражей на личное обязательство.

«Прошу паритета. Учитывая дело второго известного участника этого происшествия (Ростислава Храпачевского – УНИАН), я прошу избрать ему (Олейнику) такой же меру пресечения, а именно - отпустить под личное обязательство», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, участвовавших в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».

В свою очередь 1 марта Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Храпачевскому - его отпустили под личные обязательства.