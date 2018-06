Facebook, Twitter и Google "не видят нарушений" на сайтах пророссийских террористов - волонтер

Украинский специалист по веб-безопасности и основатель волонтерской организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин заявил о том, что соцсети Facebook, Twitter, а также поисковая система Google игнорируют просьбы украинских IT-волонтеров блокировать профили террористов, которые находятся под санкциями США. Об этом он написал в своем Facebook.

"Два месяца Facebook, Twitter и Google отказываются блокировать террористов, которые находятся под санкциями США. Об этом два месяца - с декабря 2015 - им напоминаю, но или никаких ответов не получаю, или же стандартные отмазки (когда они "не видят нарушений", хотя я всегда указываю сайт US Department of the Treasury (сайт Министерства финансов США – УНИАН) со списком санкций)", - говорится в сообщении.

По словам Докукина, за два года волонтеры неоднократно обращались к администрации Google с просьбой блокировать сайты и аккаунты террористов, которые распространяли информацию провокационного характера, однако получили отказ в 99% случаев.

Более того, согласно данным активиста, компания игнорирует не только письменные обращения, но и звонки. Как пример он привел случай, когда в мае гражданка США родом из Украины позвонила в офис Google с просьбой заблокировать эти сайты, однако ожидаемого Докукиным результата это не принесло.

"В компании предоставили два юридических емейла - один для граждан (она написала, но ответа не получила), другой для спецслужб. Сразу же придал тот емейл СБУ, но за 7 месяцев они ничего не сделали и Google не написали (а все обращения с июня 2014 от меня и других активистов Google игнорирует или пишет отмазки на размещение материалов террористов на их сервисах)", - пишет волонтер.

Справка УНИАН. "Украинские кибервойска" - волонтерская IT-организация, основанная в июне 2014 года, которая специализируется на оборонных и наступательных операциях в интернете с целью противодействия сепаратистам и террористам и предотвращения информационной войны России против Украины.