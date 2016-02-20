Годовщина расстрела Майдана: как в Киеве чтят память Героев Небесной Сотни (фоторепортаж)
18:09, 20 февраля 2016Общество
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В Киеве проходят мероприятия, посвященные чествованию памяти Героев Небесной сотни.
Два года назад на Майдане Независимости произошли массовые расстрелы участников Евромайдана.
Почтить память погибших Героев приходят сотни людей, они приносят цветы и свечи к фото Героев Небесной сотни.
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Кроме того, люди, собравшиеся почтить память Героев Небесной Сотни в центре столицы, на проезжей части Крещатика расставили информационные баннеры с фотографиями погибших участников Революции Достоинства.
Также возле стелы Независимости активисты призывают людей устанавливать палатки и пункты обогрева и просят киевлян привозить на Майдан кофе, чай и бутерброды.
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