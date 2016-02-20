Активисты, которые чтят память Героев Небесной Сотни, собираются провести ночь на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, возле стелы Независимости активисты призывают людей устанавливать палатки и пункты обогрева.

Некоторые активисты призывают киевлян привозить на Майдан кофе, чай и бутерброды.

В частности, участники АТО во время выступлений высказывают недовольство действиями власти и призывают ее уйти в отставку.

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В то же время другие участники собрания слушают речи и выражают поддержку выступающим.

Выступающие рассказывают о ситуации на востоке Украины и об участии в боевых действиях.

Также активисты держат таблички с надписями: "За такі "реформи" від всього народу буде тобі, Сєня куля прямо в лоба", "Треба саджати за ґрати не патріотів, а посіпак Януковоща" и другие.

Возле Памятного Креста на аллее Героев Небесной Сотни люди ставят лампадки со свечами и слушают молитвы представителей духовенства.