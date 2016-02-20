В оккупированном Крыму отреагировали на предложение ВР запретить название "Россия": готовы переименовать Украину

В ответ на данную инициативу ВР так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова готовы к переименованию Украины, передает РИА Новости.

Попытки Украины рассматривать на законодательном уровне законы о переименовании России не поддаются комментариям, сказал журналистам в Симферополе Аксенов.

"Мы готовы Украину переименовать в Россию", — отреагировал на инициативу украинских парламентариев "глава" полуострова Аксенов.

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Напомним, 18 февраля нардепы от Радикальной партии Андрей Лозовой и Оксана Корчинская подали в Верховную Раду проект закона №2276а, которым предлагают запретить всем государственным органам употреблять название нынешней Российской Федерации "Россия", взамен требуя вернуть историческое - "Московия".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что название "Русь" и производная от нее "Россия" является общепризнанным названием нынешней Украины.