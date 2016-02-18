Правая рука Ляшко предлагает Раде запретить название "Россия" и вернуть "Московию"

Нардепы от Радикальной партии Андрей Лозовой и Оксана Корчинская подали в Верховную Раду проект закона №2276а, которым предлагают запретить всем государственным органам употреблять название нынешней Российской Федерации "Россия", взамен требуя вернуть историческое - "Московия".

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что название "Русь" и производная от нее "Россия" является общепризнаннім названием нынешней Украины.

Территория нынешней Российской Федерации никогда, до нового времени, не называлась иностранными источниками и местными жителями ни "Русью", ни "Россией". В западных источниках до XVIII века, включительно, Украина выступала под названием "Русь", а народ, включая и казаков, назывался "русами" или рутенцами.

Понятие "Русь" есть исторически унаследованным явлением как название территории и людей Киевского княжества, Переяславского княжества и большей части Черниговского княжества. Многочисленные достоверные исторические источники свидетельствуют о том, что название "Русь" и/или "Россия" может быть применена только к территориям современной Украины, но никак не быть официальным названием государства-агрессора.

"С целью выполнения требований этого Закона всем органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе, представительствам иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые действуют на территории Украины, рекомендовать использовать вместо слова"Россия", которое используется в качестве названия или синонима Российской Федерации, и/или для обозначения современной территории Российской Федерации или любой ее части, историческое название территории современной Российской Федерации – "Московия", - говорится в законопроекте.