СБУ запретила въезд в Украину лидеру Limp Bizkit (документ)
19:17, 21 декабря 2015Общество
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Фреда Дарста не пустят в страну ближайшие пять лет.
REUTERS
Лидеру американской рок-группы Limp Bizkit Фреду Дарсту запрещен въезд в Украину.
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"09.11.2015 года относительно гражданина США Фреда Дерста было вынесено постановление о запрете ему на въезд в Украину сроком на пять лет в интересах обеспечения безопасности нашего государства", — говорится в официальном ответе СБУ на запрос "Апострофа".
Отметим, ранее лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дарст написал оккупационным "властям" Крыма письмо, в котором заявил, что если бы получил российский паспорт, то мог бы жить в Крыму по полгода и заниматься кинобизнесом.
СБУ запретила въезд в Украину лидеру Limp Bizkit / Апостроф
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