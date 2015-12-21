СБУ запретила въезд в Украину лидеру Limp Bizkit (документ)

Лидеру американской рок-группы Limp Bizkit Фреду Дарсту запрещен въезд в Украину.

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"09.11.2015 года относительно гражданина США Фреда Дерста было вынесено постановление о запрете ему на въезд в Украину сроком на пять лет в интересах обеспечения безопасности нашего государства", — говорится в официальном ответе СБУ на запрос "Апострофа".

Отметим, ранее лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дарст написал оккупационным "властям" Крыма письмо, в котором заявил, что если бы получил российский паспорт, то мог бы жить в Крыму по полгода и заниматься кинобизнесом.