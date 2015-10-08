Лидер Limp Bizkit просится жить в оккупированный Крым

Как пишут "Известия", Фред Дерст отмечает, что был бы счастлив, если бы имел российский паспорт и "симпатичный домик" в Крыму. Музыкант готов проводить на полуострове столько же времени, сколько и в США.

"Я не могу полностью отказаться от американского гражданства, потому что мой сын живет в Лос-Анджелесе и мне необходимо будет проводить равное количество времени в Крыму и в США", — сказано в письме.

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Музыкант обещает "привлечь в Россию больше американцев, которым бы понравилось работать здесь". "Я могу помочь американцам понять, как прекрасна Россия. Я буду создавать фильмы, сериалы, музыку, новые бренды в Крыму, но при этом мне необходимо иметь два паспорта — это важно. Я думаю, проблем с этим не будет", — сказано в обращении.

По словам Дерста, если в Крыму действительно будет строиться аналог Беверли-Хиллз, он гарантирует, что вслед за ним туда переедут "и другие творческие американцы из киноиндустрии и шоу-бизнеса".

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"Я буду снимать успешные фильмы и сериалы в Крыму, эти ТВ-продукты станут известны по всему миру и выведут Россию на очень высокий уровень в этом бизнесе. Я бы хотел помочь Крыму организовать крупный кинофестиваль и создать киностудию, чтобы там снимались фильмы, которые будут иметь успех и в России, и во всем мире. Эти бренды (кинофестиваль и киностудия) привлекут к Крыму и России невероятное внимание мирового сообщества. Я хочу стать первым американцем, который действительно это сделает в России", - написал он.

Музыкант также сообщает, что хотел бы "участвовать в мероприятиях, которые организует руководство Республики Крым, и помочь сделать так, чтобы в мире лучше понимали Крым и Россию". "Возможно, когда-нибудь я даже захочу стать политиком, который сможет помочь многим людям и вдохновить их", — добавил музыкант.

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Кроме того, Дерст "был бы рад помочь и организовать работу благотворительных организаций в поддержку молодежи Крыма и России". "Я действительно хочу стать частью великого будущего Крыма и России. И сейчас самое время строить этот мир. Сейчас время строить великое и успешное будущее. Конечно, на это потребуется не один год, но я точно знаю, что я могу стать той движущей силой, которая поможет этому проекту реализоваться", - подчеркнул Дерст.

Также лидер Limp Bizkit надеется на встречу с Владимиром Путиным.

"Я думаю, что я мог бы стать другом президента Путина. Уверен в этом.Я думаю, что президент Путин узнает, что я за человек, посмотрев мне в глаза, и поймет, что у него есть союзник, который поможет во многих вещах. Я уверен, что мы можем сделать много важных дел вместе и это поможет России и поможет людям по всему миру понять, что Путин — "отличный парень" с четкими моральными принципами и хороший человек", - заявил он.

Жена музыканта Ксения Берязина родилась в Крыму и, по его словам, учит его русскому языку.

Ранее оккупационные "власти" Крыма призвали знаменитых актеров и музыкантов, которые заявляют о желании получить российское гражданство, приезжать жить в Крым и обещали помочь организовать на полуострове аналог американского Беверли-Хиллз.