Украинские дипломаты ответили Чубайсу: драматизировать нет оснований

Представительство Украины при ЕС не видит оснований драматизировать процесс интеграции украинских энергосетей в UCTE.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Представительства Украины при ЕС относительно заявлений председателя правления РАО “ЕЭС” Анатолия ЧУБАЙСА о желании Украины синхронизировать свою энергосистему с UCTE.

“Драматизировать отделение Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины от системы СНГ нет оснований”, - отмечается в комментарии.

Представительство Украины при ЕС отмечает, что синхронизация ОЭС Украины, которое происходит совместно с Молдовой, с Союзом по координации передачи электроэнергии (UCTE - The Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) – является стратегией энергетического сотрудничества Украины с ЕС.

При этом, Представительство обращает внимание на то, что, со своей стороны, РАО «ЕЭС» осуществляет аналогичный проект «Исследования ТЭО относительно синхронизации систем СНГ и UCTE». “Речь идет о синхронизации той единой энергетической сети бывшего СССР, в частности, Электроэнергетическом совете СНГ”, - говорится в комментарии.

Представительство Украины при ЕС обращает внимание на то, что технически два проекта подобны, но масштабы разные.

“Идея ЧУБАЙСА– создать единую синхронную зону электросетей от Владивостока до Лиссабона. Глобальные измерения планов Чубайса можно приветствовать, но реальными они могут стать, если получить ответы на вопросы: когда, как, кто за это будет платить и отвечать? В этом суть проблемы. Если есть проект, то вы должны знать, когда он будет завершен. Ответов на эти вопросы проект СНГ не имеет”, - говорится далее речь в комментарии Представительства Украины при ЕС.

При этом, Представительство считает, что украинский проект дает ответы на эти вопросы, поскольку он является реально обоснованным и созданным на основе приобретенного годами опыта украинских электроэнергетиков при успешной синхронизации „Бурштинского острова” с синхронной зоной UCTE.

“Украина не просто адаптирует свою систему к европейской, мы намерены ее синхронизировать с технически надежными сетями, в которых электроэнергией обеспечиваются 500 млн. граждан с объемом потребления в приблизительно 2500 TWh. Залогом успеха компаний-членов Союза является тесное взаимодействие с целью обеспечить как можно лучше преимущества работы объединенной электрической системы”, - сказано в комментарии.

Представительство отмечает, что, безусловно, выполнение украинского проекта, как и любого другого, связано с расходами и сроками. Украинской проект, отмечается в комментарии, возможно реализовать постепенно и на протяжении 7-10 лет. При этом, Представительство отмечает, что реализация данного проекта будет определять стабильность работы сетей Украины, а также технически беспроблемный экспорт избыточной украинской электроэнергии.

“Именно эти факторы также должны сопровождать реализацию проекта СНГ. Но там расходы будут выше, при том, что решения будут приниматься за пределами Украины. В дополнение, срок реализации этого проекта СНГ тяжело даже предусмотреть”, - отмечает Представительство Украины при ЕС.

Вместе с тем в комментарии обращается внимание на то, что именно украинской проект может и должен стать частью синхронизации сетей СНГ.

“И именно с Украины, как более близкой к ЕС и лучше подготовленной, следует начинать. Раньше и сам А. ЧУБАЙС соглашался с тем, что создание глобальной синхронной зоны должно происходить на основе постепенной синхронизации отдельных сетей. Так почему же он отбрасывает такой вариант сегодня?”, - спрашивает Представительство.

При этом, в комментарии отмечается, что А.ЧУБАЙС не жалуется на аналогичное отделение сетей республик Балтии (которые до сих пор входят в синхронную зону СНГ), а первая из них, Литва, должна быть отделена уже в 2009 г.

“С ней будут идти Латвия и Эстония. Украина воспользуется техническими решениями этих отделений и будет способна оптимизировать расходы для реализации своего проекта синхронизации. В России не всем легко осознать факт: объединение сетей ЕС в единую энергосистему уже приблизилось к границам Украины и России. Прежде всего, оно несет с собой современное техническое состояние передачи электроэнергии, а главное - общую энергетическую безопасность Европы, неотъемлемой частью которой является Украина”, - написано в комментарии.

Представительство Украины при ЕС отмечает, что в экспорте и импорте электроэнергии главный вопрос заключается в технических средствах передачи электроэнергии из несинхронной зоны к синхронной, что возможно только на основе строительства вставок постоянного тока (ВПТ). Расходы на строительство составляют сотни миллионов долларов.

“Платит тот, на чьей территории установлены ВПТ. Именно А.ЧУБАЙС всегда продвигал и продолжает отстаивать политику, что масштабный экспорт российской электроэнергии должен проходить через Украину, а, следовательно, мы должны построить ВПТ на своей приграничной с ЕС территории. Российская электроэнергия дешевле европейской раз в 5-6. Как вы думаете, кто должен рассчитывать на получение прибыли, учитывая эту разницу? Правильно, Россия. При том, что Украина за свои средства или российские кредиты (цена которых известна) строила бы ВПТ. Не трудно предусмотреть, что все завершится финансовым грузом для украинских налогоплательщиков”, - отмечается в комментарии.

При этом Представительство Украины при ЕС отмечает, что при вхождении Украины в синхронную зону UCTE и необходимости в импорте украинской электроэнергии, Россия должна строить ВПТ на своей территории.

“Нуждается в комментарии и тезис относительно экономического несоответствия для Украины синхронизации своей сети с ЕС. Все с точностью до наоборот. В зоне СНГ рано или поздно столкнутся с проблемой экспорта российской электроэнергии в ЕС на условиях Москвы с соответствующим финансовым грузом”, - отмечает Представительство Украины при ЕС.

“В Брюсселе А.ЧУБАЙС публично признал прогресс в реформировании энергетического сектора Украины и четко подчеркнул: „В Украине создан реальный рынок”. Проект синхронизации ОЭС Украины с Союзом по координации передачи электроэнергии – это путь и логический следующий шаг нашего продвижения к единому энергетическому рынку с ЕС”, - завершает свой комментарий Представительство Украины при ЕС.

Как сообщал УНИАН, 15 мая председатель правления РАО “ЕЭС” А.ЧУБАЙС заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, что считает “безрассудным” желание Украины синхронизировать энергосистему с UCTE. Он выразил убеждение в том, что это желание диктуется исключительно политическими, а не экономическими интересами.

При этом, А.ЧУБАЙС отметил, что есть ряд районов в Украине, энергоснабжение которых без России невозможно, и есть ряд районов в России, снабжение которых без Украины невозможно.

Он выразил убеждение в том, что в случае синхронизации с UCTE, Украине придется полностью отрезать все электрические сети с Россией, а, следовательно, избавиться от импортера своей электроэнергии в виде России.

Минтопэнерго Украины прогнозирует интеграцию Украины в UCTE до 2012 года.

Справка УНИАН. 4 мая 2006 года Генеральная ассамблея объединенной энергосистемы Европы (UCTE) в Вене акцептировала совместную заявку Украины и Молдовы о присоединении их энергосистем к синхронной зоне UCTE как к единому блоку регулирования.

18 мая 2006 года Министерство топлива и энергетики Украины и Ассамблея UCTE договорились о создании специального технического комитета (UCTE-Украина) для координации интеграции объединенных энергосистем Украины в трансъевропейские электрические сети.

В конце декабря 2006 года Украина и оператор UCTE сформировали состав рабочей группы по координации интеграции Украины и Молдовы в трансъевропейские электрические сети (Украина-UCTE).

Основная цель работы группы - совершенствование технического уровня энергетики Украины.

22 апреля 2008 года во время переговоров представителей Министерства топлива и энергетики Украины и Министерства экономики и торговли Молдовы стороны подтвердили общую заинтересованность в скорейшей реализации всех технических мероприятий для присоединения энергосистем Молдовы и Украины к UCTE.