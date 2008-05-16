Чубайс считает, что Украина подвергается энергетической опасности

Глава правления РАО «ЕЭС» Анатолий ЧУБАЙС называет неразумным желание Украины синхронизировать энергосистему с UCTE.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Когда я в обсуждении с украинскими коллегами задаю вопрос: в чем смысл, зачем? И мне абсолютно становится ясно в этих дискуссиях, что одна единственная цель – политическая, которая противоречит логике энергетике, которая противоречит логике экономики. И если в итоге на Украине политическая цель окажется сильнее, чем энергетика и экономика, в моем понимании платить будут и энергетика, и экономика за политику. Мне это кажется неразумным», - сказал А.ЧУБАЙС.

Он отметил, что в Украине, как и в России, есть сложившиеся структуры электрических сетей. При этом, по его словам, есть ряд районов в Украине, энергоснабжение которых без России невозможно, и есть ряд районов в России, снабжение которых без Украины невозможно.

«В Украине, это, например, Одесса, целая Одесса, куда поступает электричество из Приднестровья, которое в свою очередь идет от Молдавской ГРЭС, принадлежащей России», - сказал глава правления РАО «ЕЭС».

Он выразил убежденность в том, что в случае синхронизации с UCTE, Украине придется полностью отрезать все электрические сети с Россией.

«Это потребует колоссальных затрат на строительство новых линий электропередач, которые не очень нужны, и новой генерации», - отметил А.ЧУБАЙС.

Он также добавил, что сейчас Россия импортирует украинское электричество, что станет невозможным после синхронизации украинских сетей с UCTE.

«У нас был период, когда мы экспортировали в Украину, а сейчас мы импортируем с Украины, и мы могли бы наращивать импорт из Украины, тем более, что Украина ввела новые атомные блоки», - сказал А.ЧУБАЙС.

Вместе с тем, он не уточнил, насколько Россия может нарастить импорт электроэнергии из Украины.

«Я не готов вам сказать в кВт-часах, но возможность прироста импорта весьма серьезна», - сказал он.

Кроме того, по мнению главы правления РАО «ЕЭС», в результате синхронизации украинской энергосистемы с UCTE станет невозможным и осуществление суточных перетоков между Украиной и Россией.

«У нас четкий есть один час разницы во времени, а это означает, что пики немножко не совпадают, и есть естественная возможность поддержания сальдо перетоков… Отрезав себя от России и привязав себя туда, вы лишитесь возможности в восточной части Украины получать такого рода сальдо перетоков», - сказал А.ЧУБАЙС.

Как сообщал УНИАН, Минтопэнерго Украины прогнозирует интеграцию Украины в UCTE к 2012 году.

Справка УНИАН. 4 мая 2006 года Генеральная ассамблея объединенной энергосистемы Европы (UCTE) в Вене акцептировала совместную заявку Украины и Молдовы о присоединении их энергосистем к синхронной зоне UCTE как к единому блоку регулирования.

18 мая 2006 года Министерство топлива и энергетики Украины и Ассамблея UCTE договорились о создании специального технического комитета (UCTE-Украина) для координации интеграции объединенных энергосистем Украины в трансъевропейские электрические сети.

В конце декабря 2006 года Украина и оператор UCTE сформировали состав рабочей группы по координации интеграции Украины и Молдовы в трансъевропейские электрические сети (Украина-UCTE).

Основная цель работы группы - совершенствование технического уровня энергетики Украины.

22 апреля 2008 года в ходе переговоров представителей Министерства топлива и энергетики Украины и Министерства экономики и торговли Молдовы стороны подтвердили общую заинтересованность в скорейшей реализации всех технических мероприятий для присоединения энергосистем Молдовы и Украины к UCTE.