СМИ: В телах жертв малайзийского МН17 найдены осколки "Бука"
В телах погибших во время авиакатастрофы малайзийского Боинга было найдено осколки ракеты, выпущенной из системы "Бук". Таковы результаты предварительного расследования международной группы по расследованию катастрофы МН17.
Об этом сообщает нидерландское издание NOS.nl со ссылкой на бывшего руководителя украинской части команды по расследованию Василия Вовка, передает Европейская правда.
"Фрагменты, как и обломки самолета были найдены в телах жертв. Эти элементы подобны исследуемым образцам. Эти образцы были предоставлены экспертам для сравнительного анализа ", - рассказал Вовк.
В августе расследование уже установило, что на месте падения МН17 были найдены фрагменты, которые предположительно являются фрагментами ракеты, выпущенной с "Бука".
Если следствие установит, что речь идет действительно о "буке", это может быть еще одним признаком причастности России к катастрофе. Хотя, как отмечает издание, стопроцентной уверенности нет, потому что в Украине тоже есть ряд "Буков" советской эпохи.
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Чтобы определить принадлежность "Бука" эксперты разобрали ракету и сравнили ее с фрагментами, найденными на месте катастрофы и в телах жертв.
"Никто не сомневается, что малазийский Боинг был сбит ракетой, выпущенной из системы" Бук ", которая была доставлена с территории РФ и после преступления с помощью террористов была возвращена назад", - сказал Василий Вовк.
При этом он утверждает, что система была доставлена при сознательном содействии Минобороны РФ.
В то же время в международной исследовательской группе подтверждают, что Василий Вовк недавно был ее частью, хотя и говорят, что предоставленные им сведения являются неточными.
"Мы рассматриваем разные сценарии, в том числе и наиболее вероятный, что МН17 был сбит ракетой с" Бука ". Однако другие сценарии тоже не исключены ", - отметили в группе.
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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.
После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".
11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщила, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.
10-12 августа украинская делегация находится в Нидерландах, где происходит техническая реконструкция самолета "Боинг-777-200" и его катастрофы.