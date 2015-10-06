СМИ: В телах жертв малайзийского МН17 найдены осколки "Бука"

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.nl со ссылкой на бывшего руководителя украинской части команды по расследованию Василия Вовка, передает Европейская правда.

"Фрагменты, как и обломки самолета были найдены в телах жертв. Эти элементы подобны исследуемым образцам. Эти образцы были предоставлены экспертам для сравнительного анализа ", - рассказал Вовк.

В августе расследование уже установило, что на месте падения МН17 были найдены фрагменты, которые предположительно являются фрагментами ракеты, выпущенной с "Бука".

Если следствие установит, что речь идет действительно о "буке", это может быть еще одним признаком причастности России к катастрофе. Хотя, как отмечает издание, стопроцентной уверенности нет, потому что в Украине тоже есть ряд "Буков" советской эпохи.

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Чтобы определить принадлежность "Бука" эксперты разобрали ракету и сравнили ее с фрагментами, найденными на месте катастрофы и в телах жертв.

"Никто не сомневается, что малазийский Боинг был сбит ракетой, выпущенной из системы" Бук ", которая была доставлена с территории РФ и после преступления с помощью террористов была возвращена назад", - сказал Василий Вовк.

При этом он утверждает, что система была доставлена при сознательном содействии Минобороны РФ.

В то же время в международной исследовательской группе подтверждают, что Василий Вовк недавно был ее частью, хотя и говорят, что предоставленные им сведения являются неточными.

"Мы рассматриваем разные сценарии, в том числе и наиболее вероятный, что МН17 был сбит ракетой с" Бука ". Однако другие сценарии тоже не исключены ", - отметили в группе.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщила, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.

10-12 августа украинская делегация находится в Нидерландах, где происходит техническая реконструкция самолета "Боинг-777-200" и его катастрофы.