Украина оказалась на 69-м месте по качеству смерти

Украина заняла 69-е место (из 80) в рейтинге качества смерти (наличии условия для «хорошей жизни до самого конца»), составленном Economist Intelligence Unit (EIU).

Показатель качества смерти определяется, среди прочего, уровнем развития паллиативной медицины, так как она позволяет выявлять болезни на ранних стадиях и предупреждать физиологические и психологические страдания пациентов со смертельными болезнями.

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Индекс качества смерти в Украине составил 25,5 из 100. Ближайшими соседями по рейтингу стали Колумбия и Эфиопия Последнее место в рейтинге занял Ирак.

Также, в расчете качества смерти рассматривались показатели в таких категориях, как человеческие ресурсы, доступность помощи, качество помощи и вовлеченность общества.