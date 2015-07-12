"Правый сектор" заявляет об организации блокпостов и снабжении боеприпасами окруженных в Мукачево
"Правый сектор" установил блокпост на Житомирской трассе под Киевом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь 13-го батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Алексей Бык.
"Блокпост уже появился на Житомирской трассе за Киевом", - сообщил Бык.
В свою очередь, представитель "ПС" Артем Скоропадский заявил, что блокпосты установлены не только под Киевом, "но еще в тех местах, чтобы не могла милиция проехать не туда, именно в Закарпатский регион... И я думаю, что еще будут дополнительные блокпосты, если это понадобится".
Читайте такжеВ Одессе, Черкассах и Сумах "Правый сектор" начал бессрочные акции протестаПри этом Бык добавил, что окруженные в Мукачево бойцы "Правого сектора" получили от членов организации дополнительный боекомплект.
"Сейчас мы только можем сказать, что наша группа, наши собратья пришли к ним, забрали раненых и принесли им дополнительный боекомплект. Они будут держаться дальше", - сказал Бык.
Вместе с тем, он отказался называть точное количество представителей "ПС", которые находятся в Закарпатской области, принимавших участие в перестрелке 11 июля в Мукачево.