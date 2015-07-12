СБУ эвакуирует людей из села возле Мукачево, где забаррикадировались бойцы "Правого сектора"

Об этом говорится в совместном заявлении СБУ и МВД.

Читайте такжеБойцы "Правого сектора" рассказали свою версию перестрелки в Мукачево (видео)"Учитывая опасность для жителей села, в районе которого забаррикадировались так называемые "бойцы "Правого сектора", осуществляется эвакуация мирных граждан, в первую очередь – детей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Антон Геращенко.