Конфликт в Мукачево уладить не удается - прокуратура

Конфликт с представителями «Правого сектора», заблокированными в дачном массиве возле Мукачево и отказываются складывать оружие, уладить не удается. Правоохранители привлекли к переговорам лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, который дает указания по телефону.

Об этом, как сообщает корреспондент Радио Свобода, на экстренной пресс-конференции в Ужгороде рассказала пресс-секретарь прокурора Закарпатской области Виктория Попович.

«Лица в камуфляже угрожают и в дальнейшем оказывать вооруженное сопротивление, привлечены все лица, которые помогли бы решить эту ситуацию. В течение ближайших часов эта ситуация должна разрешиться мирным путем. До сих пор усилия правоохранителей не дали результата. Тем лицам, которые представлялись «Правым сектором», дали срок, чтобы они сложили оружие. Срок очень непродолжительный», – подчеркнула пресс-секретарь.

Читайте такжеПротестующие на Банковой объявили бесcрочный митингПо ее словам, переговоры с вооруженными людьми продолжаются уже несколько часов. Для недопущения развертывания конфликта правоохранители перекрыли магистрали, усилили посты.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Геращенко.

По его данным, на место конфликта прибыли наряды милиции, по которым нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейских автомобиля.

В ПС заявили, что из-за события "все Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге".

Кроме этого ситуацию с перестрелкой в Мукачево также прокомментировал лидер ПС Дмитрий Ярош.

Вместе с тем в Мукачево отправились подразделения специального и оперативного назначения Национальной гвардии Украины для оказания помощи в задержании преступников.