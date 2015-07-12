СБУ обещает доставить бойцов "Правого сектора" из Мукачево в Киев для объективного расследования

По поручению прокуратуры Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел в строгом соответствии с действующим законодательством готовы принять все необходимые меры для разоружения и задержания организованной преступной группировки, которая 11 июля в городе Мукачево совершила тяжкие преступления с применением оружия, в том числе тяжелой.

Об этом говорится в совместном заявлении СБУ и МВД, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

"Эти преступники убили одного и ранили четверых гражданских лиц. Ранены также шесть правоохранителей, один из которых находится в тяжелом состоянии. Выстрелами из гранатометов и пулеметов бандиты уничтожили три милицейские машины", - говорится в заявлении.

Учитывая опасность для жителей села, в районе которого забаррикадировались так называемые "бойцы "Правого сектора", осуществляется эвакуация мирных граждан, в первую очередь – детей, также сообщает пресс-центр СБУ.

"Чтобы предотвратить возможное кровопролитие, СБУ и МВД требуют от незаконного вооруженного формирования сложить оружие и сдаться. Все задержанные приготовленным спецбортом будут доставлены в Киев для объективного и беспристрастного расследования", - отмечают правоохранители.

В процессе переговоров заблокированные сообщили, что готовы сдаться, если к ним обратится Дмитрий Ярош. Поэтому СБУ и МВД рассчитывают, что этот народный депутат сделает все, чтобы убедить своих сторонников сложить оружие, которое нельзя применить там, где нет войны, где живут исключительно мирные люди – за тысячу километров от зоны АТО и линии столкновения, сообщают в пресс-центре СБУ.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Геращенко.

Читайте такжеКонфликт в Мукачево уладить не удается - прокуратураПо его данным, на место конфликта прибыли наряды милиции, по которым нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейских автомобиля.

В ПС заявили, что из-за события "все Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге".

Кроме этого ситуацию с перестрелкой в Мукачево также прокомментировал лидер ПС Дмитрий Ярош.

Вместе с тем в Мукачево отправились подразделения специального и оперативного назначения Национальной гвардии Украины для оказания помощи в задержании преступников.