Уроки онлайн 6 класс - математика и английский язык - Всеукраинская школа онлайн

Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция видео занятий 6 апреля 2020 по всем предметам.

6 класс. Английский язык 6 класс. Английский язык. Транспорт. Подготовка к путешествию. Вступление к теме (Нед.1:ПН) Домашнее задание: Rank the means of transport (bus, tram, motorcycle, ship, plane, train, helicopter, taxi) from 1-the slowest to 8-the fastest. 6 класс. Математика. Основные свойства уравнений. (Нед.1:ПН) 6 класс. Математика. Основные свойства уравнений. (Нед.1:ПН). Домашнее задание: упражнение № 207 Учебники: 1. https://bit.ly/2V3z5WK 2. https://bit.ly/3aKBlIU

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