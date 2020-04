Уроки онлайн 6 класс - математика и английский язык - Всеукраинская школа онлайн

Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция видео занятий 6 апреля 2020 по всем предметам.

6 класс. Английский язык

6 класс. Английский язык. Транспорт. Подготовка к путешествию. Вступление к теме (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

Rank the means of transport (bus, tram, motorcycle, ship, plane, train, helicopter, taxi) from 1-the slowest to 8-the fastest.

6 класс. Математика. Основные свойства уравнений. (Нед.1:ПН)

Домашнее задание: упражнение № 207

Учебники:

1. https://bit.ly/2V3z5WK

2. https://bit.ly/3aKBlIU