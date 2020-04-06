Уроки онлайн 6 класс - математика и английский язык - Всеукраинская школа онлайн
12:50, 06 апреля 2020Общество
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Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция видео занятий 6 апреля 2020 по всем предметам.
6 класс. Английский язык
Английский язык. Транспорт. Подготовка к путешествию 6 класс
6 класс. Английский язык. Транспорт. Подготовка к путешествию. Вступление к теме (Нед.1:ПН)
Домашнее задание:
Rank the means of transport (bus, tram, motorcycle, ship, plane, train, helicopter, taxi) from 1-the slowest to 8-the fastest.
6 класс. Математика. Основные свойства уравнений. (Нед.1:ПН)
Математика. Основные свойства уравнений 6 класс
6 класс. Математика. Основные свойства уравнений. (Нед.1:ПН).
Домашнее задание: упражнение № 207
Учебники:
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