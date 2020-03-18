От штрафов до тюрьмы. Какую ответственность депутаты установили за нарушение карантина

Александр Камша

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» №3219. Документом, в частности, предусматривается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный кодекс (УК) Украины в части введения/ужесточения ответственности за нарушения правил карантина.

В КУоАП планируется внести ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней»

Так, в КУоАП планируется внести ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями. За подобные действия граждане могут быть подвергнуты ответственности в виде штрафа в размере от 17 000 грн до 34 000 грн, а должностные лица – в размере от 34 000 грн до 170 000 грн.

Помимо этого, в КУоАП предлагается закрепить ответственность за необнародование или нарушение порядка обнародования информации о закупках, осуществляемых в соответствии с положениями вышеупомянутого закона. В подобном случае должностных лиц ждет ответственность в виде штрафа в размере от 11 900 грн до 17 000 грн.

Кроме того, в Уголовном кодексе планируется ужесточить и расширить перечень видов ответственности по части 1 статьи 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений». Эта статья существовала в УК и раньше, но с менее строгим наказанием. Теперь же нарушители будут привлекаться к различным видам ответственности, начиная со штрафа в размере от 17 000 грн до 51 000 грн, и вплоть до лишения свободы на срок до 3-х лет. В то же время, подобные нарушения, если они повлекли гибель лиц или другие тяжкие последствия, могут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

В Уголовном кодексе планируется ужесточить и расширить перечень видов ответственности по части 1 статьи 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»

С момента вступления закона в силу, органы внутренних дел (Национальной полиции Украины) уполномочены составлять протоколы о правонарушениях по КУоАП, а также открывать дела по статье 325 Уголовного кодекса.

Вместе с тем, кто-то уже отмечает возможное избирательное применение вышеупомянутого закона. К примеру, против оппонентов власти, которые могут выйти на уличный протест, несмотря на карантинные меры. Такой риск, действительно, существует. В то же время, необходимо понимать и всю ответственность в ситуации несанкционированных митингов во время карантина.

… Действие вышеописанных норм распространяется только на время введения режима карантина, поэтому дальнейшее их применение будет зависеть только от того, будут ли продлены ограничительные меры.

Александр Камша, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

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