Под колпаком. Как Одесса оказалась под жестким видеонаблюдением

Лариса Козовая

Высокие технологии – штука хорошая, а к хорошему, как известно, быстро привыкаешь. Не исключение – прямая видеотрансляция с различных «точек» города, к которой одесситы (и не только) привыкли, как к обязательному благу цивилизации. Это тебе и архитектурные достопримечательности (любуйся, не выходя на улицу), и «пробки» на дорогах (поеду другим путем), и наполняемость пляжей (не хочу в «Аркадию», искупаюсь в «Отраде»), и многое другое. Потому прекращение работы в режиме онлайн части камер видеонаблюдения вызвало у одесситов определенную растерянность. Ведь местная власть позиционирует Южную Пальмиру, как «самый открытый» мегаполис, а тут…

Оказалось, прекращена трансляция камер коммунального учреждения «Центр-077» на YouTube-канале Odessa Online. Несколько десятков экранов «погасли» из-за того, что с 1 января вступили в силу новые правила Комплексной системы защиты информации.

По словам вице-мэра Андрея Котляра, отныне в соответствующие договоры должны быть внесены какие-то изменения в части безопасности. Поэтому всем пользователям видеосистемы «Безопасный город», которая замыкается на «Центр-077», следовало с ним заключить новые договоры, чего администрация YouTube-канала не сделала.

Организованный сбор информации может быть очень сильным инструментом как против преступников, так и в их руках

Как уточнил пресс-секретарь Котляра Николай Покровский, из-за отсутствия надлежаще оформленных документов, учреждение могут лишить лицензии. Поэтому оно и перестало «давать сигнал» Odessa Online.

Фишка в том, что упомянутый YouTube-канал находится в ведении… другой структуры горсовета - департамента информации. Иными словами, недопонимание возникло между «детками» одной «мамки». Результат – вырубленная трансляция десятков видеокамер - на Старосенной, Тираспольской, Соборной и Привокзальной площадях, на Аллее Славы, в парках Победы и Горького, на Трассе Здоровья и пр. В то же время, как уточнили в мэрии, продолжают работать несколько камер, замкнутых на департамент - виды на Думскую площадь, памятники Тарасу Шевченко и Дюку, некоторые другие площади и архитектурные достопримечательности. Это видеооборудование функционирует в рамках проекта «Одесса – открытый город» и никакого отношения к безопасности не имеет.

Собственно, в чем проблема? Ведь, как утверждают в мэрии, все камеры работают. Ну, нет прямой трансляции с Дерибасовской, Городского сада и Греческого парка… И что? Зато можно наблюдать пешеходов на Потемкинской лестнице и движение транспорта в районе Пересыпского моста. Есть трансляция с нескольких пляжей – как оказалось, здесь задействованы частные видеокамеры, и их работа зависит, в основном, от электроснабжения конкретных зданий.

Казалось, обсуждать особо нечего. Но, как говорится, нет дыма без огня – о городских видеокамерах заговорили в кулуарах горсовета. Поползли слухи о распрях между ведомствами, забеспокоились представители общественности. Ведь «Центр-077» - мощная структура, оснащенная по последнему слову техники. Видеооборудование учреждения не только «снимает» банальные картинки, оно настроено на распознавание автомобильных номеров и даже различает лица людей.

Так совпало, что 19 февраля о работе за прошлый год официально отчитался директор департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Виктор Кузнецов. Приведенные им данные о запущенном в 2018 году «Центре-077» впечатляют. По словам чиновника, это был достаточно амбициозный проект, созданный по аналогии с Мариуполем, Киевом и Львовом. Изучив опыт этих городов, в Одессе организовали систему безопасности, аналогов которой на тот момент в Украине не было. Средства видеонаблюдения осуществляют, например, поиск людей, фиксируют нарушения общественного порядка и чрезвычайные ситуации. Это делается, как утверждает чиновник, с целью дальнейшего информирования соответствующих служб.

Также проводится непрерывная оперативная обработка данных видеонаблюдения и видеоаналитики. В частности, «077» использует в своей работе аппаратный комплекс, который может одновременно обрабатывать и анализировать информацию с 2025 каналов. Центр обеспечивает определенное функционирование департамента муниципальной безопасности горсовета, КУ «Муниципальная варта», некоторых рабочих «точек» местного главка Нацполиции, Южного регионального управления Госпогранслужбы, областного управлении ГСЧС, территориального отделения ГБР и пр.

Для наблюдения используются 742 камеры с различными возможностями: 599 – обзорные, 22 робота, одну панорамную, 98 – за движением транспорта, 22 – способны распознавать людей по чертам лица.

Стоит отметить, что соответствующим решением исполкома горсовета от 31 октября прошлого года информацию, полученную системой, разрешено продавать. Например, абонплата для получения доступа к облачному сервису составляет 680 грн в месяц, подключение пользователя к видеоархиву (без права его загрузки и стоимости абонплаты) – порядка 555 грн, предоставление информации на компакт-диске – 241 грн и так далее. Тарифы за услуги указаны без учета единого налога, и, судя по всему, они пользуются спросом.

Так, по словам Кузнецова, в 2019 году запросов в систему по розыску автомобилей было сделано более 174 тысяч, по распознаванию лиц – 1179, на пересмотры архивов - около 176 тысяч и еще порядка 55 тысяч фиксаций номерных знаков находящегося в розыске транспорта. А вот на спрос на фотоизображение разыскиваемых людей был невелик – всего два. Как отметил Кузнецов, его эта цифра насторожила, поскольку в 2018 году таких «лиц» были сотни, но в последнее время, по неизвестной ему причине, эта база полицией не пополняется.

Многие горожане задаются вопросом: законно ли тотальное видеонаблюдение и продажа такой информации? Например, лидер общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский в этом сомневается, отмечая, что, учитывая количество камер в городе, это может нарушать права граждан на перемещение и пр. Он отмечает: во время презентации оборудования было продемонстрировано как некие граждане воруют елки. Путь воришек удалось проследить почти до их места жительства.

«В то же время, когда в городе происходили нападения на активистов, эффективность камер наружного наблюдения проявилась как-то не очень… Аналогично – при вырубке сотен деревьев, в частности, в районе Трассы Здоровья… », - сказал общественник.

Он не исключает, что определенные камеры «077» отключены нарочито - чтобы горожане поменьше расстраивались, скажем, из-за застройки прибрежных склонов.

Многие горожане задаются вопросом: законно ли тотальное видеонаблюдение и продажа такой информации?

А вдруг информация, снятая с видеокамер, попадет к каким-то нечистоплотным личностям? Мало ли, кому и зачем придет в голову отслеживать кого-то на улицах Одессы. При этом, говорят, даже полиция не всегда может вот так запросто получить доступ к той или иной видеокамере муниципалитета - только в рамках следственных мероприятий с соблюдением всех процессуальных нюансов.

Даже ходят слухи, что некие силы шантажируют правоохранительные органы. В том числе, посредством информации, добытой при помощи видеосистемы. Или наоборот – представители силовых ведомств и местные чиновники в чем-то нашли взаимный интерес?

Беспокоит общественников и то, что, по их словам, несколько сотен «бойцов», состоящих на официальной службе в одном из муниципальных подразделений, в совокупности с современным программным обеспечением – большая сила. Или все это – выдумки, банальный психоз напуганных горожан, считающих, что под угрозой даже национальная безопасность?

Как бы там ни было, организованный сбор информации может быть очень сильным инструментом как против преступников, так и в их руках. Давлению могут подвергаться, как обычные граждане, так и судьи, прокуроры, сотрудники спецслужб…

В мэрии настаивают – соблюдают все законодательные нормы. Мол, видеозаписи в «грязные руки» не попадают, а, благодаря камерам наблюдения, значительно снизилась уличная преступность.

Выходит, с одной стороны – пекутся о безопасности горожан, с другой – люди начинают ощущать некий дискомфорт...

Лариса Козовая

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