ГБР пришла с обысками к владельцу телеканала "Прямой"
Сотрудники Госбюро расследований проводят обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
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"Могу подтвердить, что действительно работают следователи Государственного бюро расследований. Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается сделки купли-продажи телеканала "Прямой", - сказала пресс-секретарь ГБР.
Информацию об обысках у Макеенко также подтверждают представители партии "Европейская солидарность", в частности народный депутат Ирина Фриз в Facebook. "Сегодня утром начались обыски у владельца телеканала" Прямой "Владимира Макеенко", - написала Фриз.
Сообщение об обысках появилось и на сайте "Прямого". Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.