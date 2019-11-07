цей матеріал доступний українською

ГБР пришла с обысками к владельцу телеканала "Прямой"

11:45, 07 ноября 2019
Общество
239 0
ГБР проводит обыски у владельца "Прямого" / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Читайте такжеСуд разрешил ГБР проверить доходы Порошенко за последние 5 лет

"Могу подтвердить, что действительно работают следователи Государственного бюро расследований. Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается сделки купли-продажи телеканала "Прямой", - сказала пресс-секретарь ГБР.

Информацию об обысках у Макеенко также подтверждают представители партии "Европейская солидарность", в частности народный депутат Ирина Фриз в Facebook. "Сегодня утром начались обыски у владельца телеканала" Прямой "Владимира Макеенко", - написала Фриз.

Сообщение об обысках появилось и на сайте "Прямого". Канал воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#обыски#ГБР