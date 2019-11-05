"70% простреливаются": в ГБР рассказали детали дела закупки некачественных бронежилетов ВСУ

Сегодня объявлены подозрения пятерым высокопоставленным чиновникам Министерства обороны.

Большинство закупленных Министерством обороны некачественных бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого они должны защищать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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"Сегодня начато объявления подозрений и объявлены подозрения пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины. Именно эти чиновники были и являются ответственными за принятие и контроль качества вещевого имущества во время его закупки, а также во время производства. По предварительному сговору, эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам, а также имущества, которое не отвечает техническим требованиям", - сказал директор ГБР.

"Подозрения объявлено: генерал-майору, начальнику Главного управления Вооруженных сил Украины, а также четырем высокопоставленным должностным лицам Главного управления Вооруженных сил Украины. Это заместители управлений и начальник отдела", - отметил Труба.

Директор ГБР уточнил, что речь идет о бронежилетах 1-4-го классов защиты, которые простреливаются. Так, по делу был проведен следственный эксперимент, 13 экспертиз для выяснения простреливаемых жилетов. "Я назову результаты одной из экспертиз. Это баллистическая экспертиза. По ее результатам установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого они должны защищать", - подчеркнул Труба.

По его словам, во время досудебного расследования было установлено, что 31 января этого года был объявлен тендер, а в дальнейшем - проведена закупка 20 тыс. бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на сумму 176 млн грн. На то время бронежилеты должны были соответствовать всем требованиям, которые предусмотрены разработанными в 2018 году нормами.

"В марте, а также в апреле этого года, когда проводился отбор образцов бронежилетов, а также дальнейший их прием, работниками Министерства обороны было обнаружено, что эти бронежилеты не соответствуют техническим требованиям. А именно: пластины не обработаны, защитные пакеты не сшиты, часть бронежилетов, а именно - имеющиеся пластины... Вообще не проводились баллистические испытания. На часть партии не было лабораторных исследований", - сказал директор ГБР.

Он подчеркнул, что "все высокопоставленные чиновники Министерства обороны, включая начальника Главного управления, знали, что эти бронежилеты не соответствуют техническим требованиям, однако проводили встречи, на которых подтверждался этот факт". "Они давали указания о проведении исследований и знали о негативных результатах именно этих исследований. Несмотря на это, руководство дало указание как можно быстрее закупить бронежилеты", - сказал Труба.

Также, добавил он, должностным лицам было известно, что в условиях намокания все бронежилеты пробиваются насквозь.

"В таких случаях чиновники обязаны были вернуть все бронежилеты и не подписывать акт приема-передачи. Однако они действовали совсем наоборот: дали указание своим подчиненным принимать и дальнейшие партии бронежилетов. Речь идет о 7 тысячах бронежилетов на сумму 61 млн грн", - сообщил директор ГБР.

Труба добавил, что досудебное расследование по этому делу началось в апреле, а 26-27 июня было проведено 43 обыски: в Главном управлении ВСУ, в кабинете заместителя министра обороны, а также на складах вещевого имущества в Хмельницкой, Одесской, Харьковской, Винницкой областях и Киеве. Во время обысков было изъято 200 тонн вещевого имущества и средств индивидуальной защиты.

"В настоящее время проводятся экспертизы. В ближайшее время мы получим ответ на вопрос, какова окончательная сумма ущерба причиненная в результате действий этих должностных лиц", - сказал Труба.