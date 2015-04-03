На воротах Рады советские серп и молот заменили гербом Украины (фото)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил представитель президента в парламенте Степан Кубив.

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"Серпы с молотами на неизвестно когда установленных подсобных воротах Верховной Рады уже достаточно намозолили глаз всем. Теперь на них будет красоваться герб Украины", - написал Степан Кубив.