Андрей Билецкий: Мы чувствовали, что это наш город, поэтому без колебаний шли в бой за Мариуполь

Нардеп подчеркнул, что для возвращения оккупированных территорий украинцам надо прежде всего надеяться на собственные силы и развивать свое государство.

Как защитники, мы имеем обязанность перед людьми, которые ждут Украину в Донецке и Луганске. Об этом на официальной церемонии 5–летия освобождения Мариуполя сказал первый командир "Азова", народный депутат, представитель объединенных националистов Андрей Билецкий.

"Зимой 2015 года после ужасного обстрела Восточного микрорайона, мы шли вперед и создали зону безопасности, которая сделала Мариуполь мирным: без ужаса обстрелов и возможного наступления. Потому что мы как защитники чувствовали обязанность перед всеми вами, перед родными людьми и перед родным для нас городом. Но остается и другой долг – те люди, которые бок-о-бок с нами из Донецка, Луганска, Симферополя воевали за мирный и за украинский Мариуполь. Люди, которые ждут Украину в Донецке и Луганске. Люди, которые просто хотят вернуться домой, в свой родной украинский Донецк. И мы тоже имеем перед ними огромный долг", – сказал во время официальной церемонии 5–летия освобождения Мариуполя первый командир "Азова", народный депутат, представитель объединенных националистов Андрей Билецкий.

Политик отметил, что для возвращения оккупированных врагом территорий украинцам надо прежде всего надеяться на собственные силы и развивать свое государство.

"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытки договариваться с врагом, а взращивание украинской силы, экономики, науки, армии, веры в собственную страну. Только это даст нам возможность вернуть долг, который мы имеем перед этими людьми. Вернуть украинцам украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался в вынужденной эмиграции, – вернуться домой. Я верю, что придет день, когда этот прекрасный праздник – день освобождения Мариуполя – уйдет в прошлое. Потому что будет более важный день – будет дата освобождения украинского Донбасса", – сказал он.

Напомним, что 5 лет назад "Азов" под командованием Андрея Би

лецкого освободил Мариуполь от пророссийских наемников, вернув Украине город стратегического значения.