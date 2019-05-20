The Economist: Винодельни Крыма гибнут под оккупацией России

Крымским виноделам не хватает всего: от кредитов и права на экспорт продукции до обычных бутылок.

Виноградная лоза рядами укрывает холмы на юг от Севастополя. Местный винодел Олег Репин осматривает поля и вспоминает о днях, когда он собирал виноград, будучи школьником.

«Когда живешь здесь, рано или поздно приходится с этим столкнуться», - говорит он. Будучи одним из немногих крымских производителей, он надеялся возродить виноделие в Крыму. Для этого Репин запустил свой бренд в 2010 году, который занимается производством яркого рислинга и утонченного пино нуар.

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Но потом пришли войска России. Как пишет The Economist, российская оккупация Крыма в 2014 году коснулась многих вещей: от стратегически расположенных портов до пляжей. Ситуация отразилась и на многочисленных виноградниках. Во времена СССР планировщики в центре использовали Крым для массового производства вина сомнительного качества, которое поставлялось по всей коммунистической империи. После аннексии среди первых активов, которые российская власть прибрала к рукам в процессе так называемой «национализации», были винодельни «Новый свет» и «Массандра». Москва предоставила им определенные субсидии.

Однако, многим производителям вызовы жизни после российской аннексии труднее проглотить, чем бутылку советского совиньйона. Хоть рынок России больше, чем украинский, российские привычки сосредоточены вокруг пива и крепкого алкоголя. Кредиты получить стало очень трудно, поскольку лишь два банка обслуживают оккупированный Крым. Переход под фактическое российское правление сделало покупку и содержание имущества очень запутанным. Маленькие производители не могут выполнить российские регуляции. Западные санкции делают закупки почти невозможным процессом. Репин говорит, что экономическое давление Запада на Россию повышает цену крымского вина на 15-20%. А экспорт вообще «невозможен».

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Последней икотой от оккупации для виноделов стала нехватка бутылок. После аннексии два российских завода стали главным источником стеклотары для крымских производителей. Один из них недавно отменил контракты. Виноделы подозревают, что новый директор, лояльный к западным акционерам, обнаружил, что компания работала с оккупированным Крымом.