Пасхальная корзина: что принято святить на Пасху

В пасхальной корзине обязательно должны быть главные символы праздника: паска (кулич) и крашеные яйца.

До светлого праздника Пасхи остаются считанные дни. Уже в эту субботу православные пойдут в храмы святить куличи и яйца.

УНИАН разобрался, что положить в пасхальную корзину, а что нельзя святить на Пасху.

Пасхальная корзина: что должно быть

Читайте такжеПасха 2019: рецепт самого вкусного пасхального кулича

В пасхальной корзине обязательно должны быть главные символы праздника: паска (кулич) и крашеные яйца.

Также в корзине должны присутствовать церковные свечи, которые во время службы втыкают в куличи.

Помимо это в корзину часто кладут разные продукты: овощи, колбасы, вино и т.д.

Что святят на Пасху из продуктов

Рамки того, что можно и нельзя святить на Пасху из продуктов, в наше время довольно размыты. Некоторые священники говорят, что святить мясо на Пасху нельзя, однако в пасхальных корзинках хозяек часто можно встреть домашнюю колбасу или буженину. Такая же ситуация с вином.

Читайте такжеСалаты на Пасху: 5 оригинальных рецептов

Принято святить на Пасху хрен, который символизирует здоровье, и соль - символ достатка. Также в пасхальную корзину принято класть сир, масло, пирожки.

Что касается фруктов и овощей, то есть другие праздники, в которые их принято святить, однако положить их в пасхальную корзину - не грех.

Несмотря на запрет святить на Пасху алкоголь, в пасхальных корзинах часто можно увидеть бутылку Кагора.

Что нельзя святить на Пасху

На Пасху категорически запрещается святить:

• деньги и драгоценности;

• водку, коньяк, самогон и другой алкоголь (кроме Кагора);

• кровянку и другие продукты, изготовленные из крови животных.

Как украсить корзину на Пасху

Пасхальную корзину часто украшают с помощью вышитых рушников. Также можно украсить корзину лентами и кружевами. Также в качестве украшения можно положить в корзину цветы.

Видео 100idey.com.ua