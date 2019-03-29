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HBO показало полноценный трейлер сериала "Чернобыль"

01:59, 29 марта 2019
Общество
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Выход первой серии запланирован на 6 мая / УНИАН

Видео опубликовано в официальном YouTube-аккаунте телеканала HBO.

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Состоящий из пяти эпизодов проект расскажет о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС.

В сериале речь пойдет о «храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы».

Главные роли в сериале "Чернобыль" сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.

Режиссером выступил Йохан Ренк, который работал над такими популярными сериалами, как "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".

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Теги: #Чернобыль#сериал