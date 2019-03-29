HBO показало полноценный трейлер сериала "Чернобыль"

Главные роли в сериале "Чернобыль" сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.

В сети появился полноценный трейлер сериала «Чернобыль», первая серия которого выйдет в США и Великобритании 6 мая.

Видео опубликовано в официальном YouTube-аккаунте телеканала HBO.

Читайте такжеHBO назвал дату выхода сериала "Чернобыль"

Состоящий из пяти эпизодов проект расскажет о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС.

В сериале речь пойдет о «храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы».

Главные роли в сериале "Чернобыль" сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.

Режиссером выступил Йохан Ренк, который работал над такими популярными сериалами, как "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".