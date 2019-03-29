HBO показало полноценный трейлер сериала "Чернобыль"
01:59, 29 марта 2019Общество
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Главные роли в сериале "Чернобыль" сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.
Выход первой серии запланирован на 6 мая / УНИАН
В сети появился полноценный трейлер сериала «Чернобыль», первая серия которого выйдет в США и Великобритании 6 мая.
Видео опубликовано в официальном YouTube-аккаунте телеканала HBO.
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Состоящий из пяти эпизодов проект расскажет о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС.
В сериале речь пойдет о «храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы».
Главные роли в сериале "Чернобыль" сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джесси Бакли, Джаред Харрис.
Режиссером выступил Йохан Ренк, который работал над такими популярными сериалами, как "Во все тяжкие" и "Ходячие мертвецы".
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