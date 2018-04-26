32 года после катастрофы: хроники Чернобыля (видео)

32 года назад произошел взрыв на 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции.

Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из крупнейших техногенных катастроф в мире.

Людям не сообщили о трагедии, и 1 мая они вышли на парад, ничего не подозревая и вдыхая радиоактивные выбросы. Суммарное количество вредных изотопов, которые попали в воздух, ровнялось 500 бомб, сброшенных на Хиросиму.

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В 2016 году над ЧАЭС построили защитную арку. Со временем электростанцию планируют ликвидировать полностью. Когда это произойдет – смотрите в ролике УНИАН.