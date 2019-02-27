Молитва о ядерном моторчике

Возмущение подпиндосников и подхрюкивающих им национал-предателей исполнением русского любовно-патриотического романса «На подводной лодочке с ядерным моторчиком» в Исаакиевском соборе свидетельствует о полном непонимании ими глубинных геополитических процессов, направленных на мировое торжество православия и простое человеческое счастье.

Во избежание ханжеских упреков следует сразу же оговориться, что никакой низкопробной похабщины типа «Богородица, Путина прогони» в песне концертного хора Санкт-Петербурга допущено не было, следовательно, ни о какой двушечке и, тем более, об оскорблении чувств верующих, речь здесь идти не может по определению, даже наоборот; что же касается таких удачных пассажей, как «десяток бомбочек под сотню мегатонн», «наводи, Петров, на город Вашингтон», «пополам гори земля неприятеля» и пр., то это не только величайшее ублажение чувств православных верующих, но и прославление православной чувственности как таковой.

Как нетрудно заметить, романс повествует о любви капитана русской атомной подводной лодки и молодого пилота стратегического бомбардировщика, которого лирический герой называет не иначе как «сверху друг мой Вовочка», характеризуя его как «не с пустыми люками в гости прилетел»: очевидно, что Вовочка сгорает от страсти, вызванной, в том числе, и любовью к родине. Памятуя о том, что романс исполняется в церкви, художественный руководитель хора несколько изменил оригинальный текст произведения. В частности, вместо отдающих здоровой солдафонщиной шуточных строк «труляля, труляля, в жопу бля за три рубля» или «кожаною бомбочкой на бреющем полетике за щеку щетинисту гопцадрицаца» было спето «все могу за три рубля» и «спят усталые игрушки, негры спят».

Особенно отрадно любому правильно воцерковленному человеку широкое использование в романсе уменьшительно-ласкательных суффиксов, являющихся неотъемлемой частью православной патриотической традиции. Шутливые песни русских солдат «Солдатушки кровавы ребятушки», «Кишочки детушек по веточкам развешены», «Горели трупики вражинушек потешно», «Взорвались центрики принятия решений», «Мы паспортишки сдали военкому» и многие другие заслуженно вошли в сокровищницу русской музыкальной доктрины.

Во время исполнения романса «На подводной лодочке с ядерным моторчиком», несмотря на общую шуточную концепцию произведения, у многих участников хора в глазах стояли счастливые слезушки, полные надеждочки на войнушечку, и это было вовсе не случайно. По стране вовсю ходили обнадеживающие слухи о том, что реальную власть в США захватило «глубинное государство» в лице теневого ЦРУ, мафии Уолл-стрит, СМИ и военно-промышленного комплекса, вынашивающее планы третьей мировой войны против России; к коварным разжигателям примкнула Великобритания.

Сначала мировая закулиса собиралась затеять войну в Иране, потом в Сирии, а там и долгожданная причина запустить «Циклон», «Посейдон» и «Авангард». Параллельно в порт исконно русского города Одессы вторгся американский эсминец «Дональд Кук», вооруженный ракетами «Томагавк». В Совете Федерации с надеждой предположили , что это «угроза и подготовка к чему-то большему». С азартом принялись искать корабль, способный протаранить «Дональда Кука» или, в крайнем случае, навалиться на него так, чтоб, наконец, понеслось.

Однако время шло, а «Кук» все не нападал. Доведенной до отчаяния русской интеллигенции не оставалось ничего, кроме как вознести своему богу правильную молитву в хорошем намоленном месте. Под куполами Исаакиевского собора повисли величественные слова: «На подводной лодочке с атомным моторчиком... Наводи, Петров, на город Вашингтон!».

«Кук» постоял-постоял еще четыре дня, а потом взял да и уплыл, так ничего третьего мирового и не развязав. Неужели песню подобрали неправильную? Так нет, она еще при Брежневе была написана, а при Брежневе плохого не сочиняли. Через два года, правда, тот Брежнев помер, а за ним и Союз скончался, но это просто совпадение. Уж Путин просто так точно не сдохнет.

Всех желающих помочь украинской армии выпустить кровинушку из русских солдатушек на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ