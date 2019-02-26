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С десятком бомбочек под сотню мегатонн: хор спел в Исаакиевском соборе о бомбардировке США (видео)

10:48, 26 февраля 2019
Русский міръ
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В России спели о том, как будут уничтожать Америку / wikipedia.org

«Концертный хор Санкт-Петербурга» 23 февраля исполнил в Исаакиевском соборе песню «На подводной лодочке с атомным моторчиком», посвященную атомной бомбардировке США.

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Как сообщает «Бумага», песня Андрея Козловского, написанная в 80-е годы прошлого века, прозвучала после основной программы.

В песне поется о том, что российские военные «могут все за три рубля». Пост с исполнением песни в крупнейшем православном храме Санкт-Петербурга быстро распространяется в сети.

Ранее Президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что в случае ядерной войны они попадут в рай как мученики, а остальные «сдохнут».

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Теги: #США#Россия#ядерная угроза